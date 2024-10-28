執政聯盟眾議院議席確定不過半數　15年來首次

日本眾議院選舉周日（27日）舉行，周一（28日）凌晨點票快將完成，執政聯盟議席確定不過半數。上一次執政聯盟未能取得過半議席是在15年前。

本屆眾議院大選應選465席，包括單一選區289席及比例代表選區176席，共有1,344人登記參選，包括單一選區1,113人及比例代表選區231人。日媒報道，日本時間周一日凌晨12時半，小選區和比例代表選區開票還在進行中，但確定自民與公明兩黨所組成的執政聯盟很難再大增席次，確定執政聯盟無法達到預設的取得過半233席的目標。首相、自民黨總裁石破茂是否辭職，備受關注。

上一次執政聯盟無法取得過半，導致民主黨政權誕生是在2009年。不過，因為政治獻金未登記的「小金庫事件」未獲自民黨公認（提名）的候選人，以無黨籍身份參選後當選者，自民黨執行部可能追加「公認」。例如，自民黨舊安倍派的萩生田光一以無黨籍身份參選後當選。

執政聯盟在本月15日大選公告前的議席是279席，其中自民黨247席、公明黨32席。