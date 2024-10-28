學者：華發展軌迹不如美所料　圍堵政策難改

美國大選除了內政問題，另一項值得外界關注議題莫過於結果會如何影響中美關係。香港中文大學全球政治經濟社會科學碩士課程主任裴弼革教授（Peter Beattie）與東網探討此問題時指出，中國沒有按美國政治精英預計的方向發展成美國式政治體系，反而變成勢均力敵的競爭者，這是民主、共和兩黨共識要圍堵中國的根本原因，未來不管何人上任美國總統都不會改變。

裴弼革分享，美國已故小說家兼知識分子維達爾（Gore Vidal）曾被問及前蘇聯解體會如何影響美國政治，維達爾調侃稱蘇聯人相當不禮貌地剝奪美國政治精英的「敵人」，即一個可以妖魔化及能用來為戰爭和過多軍事開支作辯護的外國。在約35年前，維達爾認為「新敵人」的唯一選擇是阿拉伯人和日本人。惟阿拉伯人不會是「長遠魔鬼」，因為他們人數太多，擁有太多石油，對美國有影響力。至於日本人，如果美國試圖讓他們成為「敵人」，他們就會收購美國電視網絡，不斷播放「舒緩」的茶道節目，破壞任何妖魔化日本的企圖。裴弼革指維達爾對日本人的看法是正確，對阿拉伯人的看法卻是錯誤，因為美國所謂的反恐戰爭在21世紀開始的15年裏把阿拉伯人變成了「新敵人」。不過，武裝分子只能發動小規模攻擊，只是差勁的「長遠魔鬼」，而美國政治精英以此為糟糕的藉口，長期在軍工複合體花費數以十億美元。

在本世紀初，美國政治精英的傳統觀點認為中國仍是「伐木工」和「提水工」，注定成為世界工廠，只負責提供低附加價值製造和最終組裝的工作，中國工業家會致富，但工人會繼續貧困，中國最終會採用被錯誤貼上「民主」標籤的美國式政治體系，該體系是指透過游說、競選捐款和政治廣告，經濟權力可以輕易轉化為政治權力。而全球貿易規則在佔主導地位的新古典經濟學派支持下，會確保美國公司永遠主導尖端、高附加價值產業。實際情況卻是，中國並未按照美國政治精英預想的方式走，而是選擇保護新興工業，投資基礎設施，把資金引導至國家發展而非投機，逐漸在經濟和軍事上發展成為與美國勢均力敵的競爭對手，這就是圍堵中國成為兩黨共識的原因，要扼殺和削弱中國發展及實力。