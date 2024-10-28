特朗普闖紐約民主黨票倉造勢　梅拉妮亞罕有站台

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周日（27日）傍晚在民主黨鐵票區、紐約市曼哈頓中城區的麥迪遜廣場花園舉行造勢大會，其妻梅拉妮亞、美國富豪馬斯克等人現身站台。

特朗普卸任後極少在公開場合現身的梅拉妮亞罕有現身，強調她全力支持特朗普，其後介紹特朗普出場，在鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）演唱愛國歌曲《天佑美國》後，梅拉妮亞就離開舞台。特朗普發表長篇演說，引用已故前總統列根的名言「過去4年你過得好嗎？」開場，抨擊拜登政府及賀錦麗的經濟、移民政策，造成美國史上最嚴重的通脹，賀錦麗會帶來第三次世界大戰，誓言「我們不會再接受民主黨，賀錦麗，你被開除了！」。

特朗普向支持者重申美國優先，「讓美國夢重生」作為美國優先的部分計劃，需要擊敗賀錦麗的激進左翼議程，取得大到無法操縱的選舉勝利。他也再次把反對者稱為「內部敵人」，形容他們是美國的最大威脅。他還多次強調移民和幫派暴力之間的聯繫，即場播放一段顯示多宗幫派暴力的視頻，引發觀眾的呼喊。