【東方日報世界視線】格魯吉亞選舉　棄歐美取中俄

格魯吉亞國會選舉，執政黨格魯吉亞夢想黨獲壓倒性的勝利，再度執政。反對黨都是眾多小黨，並不團結，也缺共同政綱，4黨臨時合起來，得票仍然不及執政黨。選舉前民意形勢早已是執政黨佔優，選舉後反對黨抗議選舉不公正，也爭取不到多少支持，只有西方媒體慣常地作偏頗評論，惟動搖不到執政黨。

格魯吉亞幾經顏色革命，選舉前反對黨在境外勢力策動下，一直用大型示威暴動衝擊政府，但也被鎮壓下去。格魯吉亞歷年顏色革命的慘痛經驗，使執政黨和社會大眾不易再受暴民所謂的民主示威所騙，選舉與暴力示威都撼動不了執政黨獲多數選民支持。美國及西方在格魯吉亞似乎已經是無能為力了。

格魯吉亞不同於摩爾多瓦。摩爾多瓦的政治與社會發展，類似格魯吉亞早年，主因是摩爾多瓦向西方開放晚於格魯吉亞，對西方政治伎倆了解不深。而格魯吉亞經歷多番轉折，社會大眾和精英開始找出本國穩定發展的方向。格魯吉亞優勝之處也在於其地緣戰略地位突出，是歐亞連接的絲路南路樞紐，也位處黑海。以往美國用格魯吉亞為基地，策動俄羅斯北高加索地區的叛亂，例如車臣叛亂影響重大。不能從格魯吉亞滲透入，格魯吉亞對美國的利用價值便大大減少。即使烏克蘭戰爭後，美國企圖在格魯吉亞開闢第二戰場也告失敗。

執政黨一直在俄羅斯與歐盟之間保持平衡。現在趁烏戰僵持，歐盟內訌，反而是逐步偏向俄羅斯，且借助美國制裁俄羅斯而與土耳其一起發制裁之財。它不承認美國制裁的合法性，變成俄羅斯突破制裁的對外連接點。近年中國亦加強與之合作，企圖打通新絲路的中部通道。由新疆喀什通中亞、南高加索，而至中東。中國此舉亦協助俄羅斯南向通道的建設與發展，從歐洲轉向亞洲各個區域。

在中俄大戰略下，格魯吉亞絕對會成為歐亞通道的重要環節，重尋歷史上絲路帶來的財富。際此歐洲戰亂，經濟政治不穩，格魯吉亞上下又怎會認識不到這個大趨勢，如烏克蘭那樣盲目投靠美國與歐盟嗎？

摩爾多瓦11月舉行第二輪總統選舉，即使親美的現任總統當選，該國在烏克蘭之側，以小國寡民落後之地難以支援烏戰，反倒成為歐盟的負擔。格魯吉亞與中俄合作，得絲路之利，發展機會遠勝。

研究院院長 陳文鴻