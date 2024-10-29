華裔女揭沃爾茲假面具　不滿被當妓女

距離美國總統選舉僅餘一周，英國傳媒周一（28日）挖出民主黨副總統候選人沃爾茲過往情史。一名華裔女子聲稱，她與沃爾茲早年曾在中國有過一段地下情，不過最終未能白頭到老，一度萌生輕生念頭，如今希望揭露對方只是一名騙子。民主黨競選陣營暫未回應報道。

現已移民歐洲國家、59歲的Jenna Wang憶述，她1989年在廣東省佛山市第八中學任教英語，在講座結識當時25歲、在市第一中學任教的沃爾茲，之後墮入愛河，一起品茶、做愛及跳舞。由於父親出任公職及當時社會禁忌，她沒有公開戀情，期間獲沃爾茲贈予牛仔褲、太陽眼鏡及珠寶等禮品。

直至某年夏天，由於沃爾茲返美後要求她寄出個人資料及護照照片，Jenna Wang誤以為兩人將在美國組織家庭。當沃爾茲1992年重返中國，兩人前往海南島度假時，她問及兩人未來時，卻被嘲笑只想得到美國護照，立即「覺得自己很下流，好像被當成妓女」，險些想跳崖自殺。兩人分手後，沃爾茲1994年結婚，最後一次聯繫是2009年透過社交平台交換近況。