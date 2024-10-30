瑞典女童患罕見病　遠赴廣州治療出院

一名歲瑞典女童確診患上罕見「異染性腦白質退化症」（MLD，亦稱異染性腦白質營養不良症），獲其父6月帶往中國廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心接受治療。直至上周五（25日），她終於出院，未來有望恢復正常生活。

由一歲開始，女童阿爾瑪（Alma）出現站立困難問題，直至5月被瑞典醫院初步診斷患上MLD。她的父親開始在網上搜尋治療MLD方法後找到一篇由深圳理工大學合成生物學學院連祺周教授撰寫研究論文，並發現深圳理工大學合成生物學學院與廣州婦兒中心透過基因治療，成功醫治6名MLD患者。

6月16日，阿爾瑪的父親與廣州婦兒中心血液腫瘤科主任江華透過網上溝通。江華解釋，現有治療策略包括ARSA酶替代療法、腺相關病毒基因療法及同種異體造血幹細胞移植等。經綜合考慮，院方決定替女童進行腺相關病毒基因治療。

相隔大約3個月時間，阿爾瑪9月26日入院接受幹細胞移植。經過清髓治療後，她10月9日獲回輸編輯後自體幹細胞，並在移植倉住了28天，最終轉入普通病房。上周五，她的中性粒細胞植入，血小板穩定，也無感染，情況不錯，於當天下午出院。江華表示，掌握好移植時機是基因治療成功關鍵。