特朗普促台交保護費　陸稱台隨時變「棄子」

美國共和黨總統候選人特朗普日前稱，若他當選後大陸對台動武，將對大陸徵收150%至200%關稅，又要求台灣向美國交保護費。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（30日）回應指，美國究竟是想「保台」還是「害台」，相信大部分台灣人已作出理智判斷，清楚知道美國奉行的永遠是美國優先，台灣隨時可能從「棋子」變成「棄子」。

對於拜登政府至今已對台軍售17次，日前宣布新一輪軍售計劃，外媒評估台海局勢只會持續升溫，朱鳳蓮表明陸方堅決反對美國向台售武。她批評美方一再違背其領導人「不支持台獨」的承諾，助長「台獨」冒險行徑，破壞台海地區和平穩定，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，停止武裝台灣。她亦正告賴清德當局，買武器買不來安全，只會讓台灣更兵凶戰危，陸方對「台獨」分裂和外來干涉決不會聽之任之。

台經濟主管部門負責人日前提出在菲律賓和日本設置綠能發電廠，通過海底電纜或船運方式向台輸電。被問及大陸是否願意向台供電，朱鳳蓮指出陸方支持福建推進廈門與金門、福州與馬祖通電、通氣、通橋等，呼籲民進黨當局停止阻撓破壞兩岸交流合作和融合發展的算計。對於台方以保護島內相關產業為由禁止大陸零食「黃飛紅花生」輸台和售賣，她批評民進黨當局阻礙兩岸農產品貿易正常進行，一味進行政治操弄已到連小小花生米都容不下的地步。她又提到，國家移民局、教育部等部門出台一系列支持福建示範區建設政策文件，進一步為兩岸融合發展示範區建設授權賦能。