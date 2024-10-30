傳朝軍高官率先遣隊赴俄烏前線　具射KN23導彈能力

南韓傳媒周三（30日）引述國家情報院獲取的情報指，北韓人民軍總參謀部副總參謀長金永福率領朝軍先遣部隊向俄烏前線轉移，或具發射KN-23戰術彈道導彈的能力。國情院推測，赴俄朝軍士兵主要年約20多歲，部分士兵不到20歲；又指北韓「暴風軍團」都接受過基本作戰訓練，絕不可低估其戰鬥力，但沒現代化戰爭作戰經驗的朝軍戰鬥力仍存疑。

金永福是北韓領袖金正恩的軍方親信，外媒認為他是援俄部隊的總負責人。據南韓國情院周二（29日）匯報分析，相關迹象反映朝軍即將向庫爾斯克轉移，但難以斷定北韓精銳部隊「暴風軍團」的出動規模。國情院指出，這是北韓首次向海外派兵作戰，也是韓方了解朝軍實力的一次好機會，將研討維護國家安全的一切必要方案，並與烏克蘭方面協商。

南韓總統尹錫悅周二與烏克蘭總統澤連斯基通電話，討論北韓派兵參戰援俄動向，並商定共同應對俄朝軍事合作。韓方緊急向北約、歐盟和烏克蘭派出代表團，與友邦透明共享韓方掌握的情報，希望今後與烏積極開展情報交流與合作。尹錫悅周三與加拿大總理杜魯多通電話，稱將派代表團出席在加拿大舉行的烏克蘭和平會議，幫助烏克蘭重建。