美韓譴責朝兵援俄　軍演將模擬應對北韓用核武

南北韓對立加劇和北韓派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭之際，美國防長奧斯汀與南韓防長金龍顯周三（30日）在美國五角大樓舉行第56次美韓安保會議（SCM），雙方在會後發表聯合聲明，強烈譴責北韓派兵援俄。

聲明指出，美韓對朝俄以簽署《全面戰略夥伴關係條約》為契機深化軍事合作加劇地區不穩定表示憂慮，包括非法軍火交易和尖端技術轉移的俄朝軍事合作是違反聯合國安理會決議。美韓一致強烈譴責俄朝軍事合作範圍從軍事物資擴至派遣兵力，同意就此與國際社會保持緊密合作。

針對局勢，美韓日後將模擬北韓動用核武等更具現實性的情況進行聯合軍演，同時透過核武力量與常規戰力整合推動核諮商小組討論取得進展，以及增加美國戰略武器調遣到朝鮮半島的次數等。美韓認為兩韓北方界線（NLL）在過去70年來為分離韓朝軍事力量、避免半島局勢升級發揮有效作用，敦促北韓遵守北方界線。雙方強烈譴責北韓單方面炸毀韓朝連接公路部分路段、向南韓境內空飄垃圾氣球等加劇緊張局勢的行為，敦促朝方立即停止此類行動。

美韓還批准「印太地區美韓同盟安全合作框架」文件，明年起在海洋安全、軍工合作、情報共享等領域實施試點項目，以增強東盟及太平洋島國的安全力量，這是美韓國防部門發表的第一份涉及半島以外地區合作文件。

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