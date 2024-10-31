拜登批特朗普支持者垃圾　賀錦麗急割席

美國總統拜登周二（29日）批評共和黨總統候選人、前總統特朗普的支持者是「垃圾」，引發爭議，惹怒共和黨人。為免影響選情，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗周三（30日）急與拜登保持距離，表明強烈反對基於人們投票給誰而做出的任何批評。

事緣特朗普周日（27日）在紐約市曼哈頓麥迪遜廣場公園舉行造勢活動時，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發拉美裔選民的反彈。拜登周二出席視像會議時直指：「我看到的唯一垃圾就是他（特朗普）的支持者。他把拉美裔妖魔化是不可理喻，也不符合美國精神。」

特朗普陣營隨即大造文章，發送籌款簡訊稱拜登剛剛說特朗普的所有支持者都是垃圾，積極為特朗普助選的富豪馬斯克也在社交網「X」發文指拜登把一半的美國人稱為垃圾。有特朗普支持者直言，永遠不會忘記拜登把他們叫做垃圾。

面對拜登失言「拖後腿」，賀錦麗在馬里蘭州安德魯斯聯合基地向記者表示，她認為首先拜登已澄清自己的言論，「但我要表明，我強烈反對基於人們投給誰而做出的任何批評」，「我將成為所有美國人的總統，無論你是否投票給我」。

白宮亦發聲明試圖滅火，指拜登的意思被誤解，他說的「垃圾」是指周日在紐約特朗普造勢集會上的歧視言論，而不是指所有共和黨的支持者。