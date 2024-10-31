美烏稱朝兵穿俄軍服及裝備　部署地距烏邊境50公里

烏克蘭曾公開聲稱是北韓士兵在俄軍訓練中心補給的畫面。

美國防長奧斯汀和南韓防長金龍顯周三（30日）在美國國防部大樓會面，會後共同出席記者會。奧斯汀指，穿着俄羅斯軍服和配備俄羅斯裝備的北韓士兵正前往俄羅斯西部庫爾斯克地區，北韓出兵是危險及破壞穩定的發展。

奧斯汀表示，俄羅斯在戰場折損很多士兵，莫斯科可以選擇動員更多部隊或尋求他國協助，並已向北韓和伊朗索取武器。他判斷俄羅斯很大機會將在作戰中使用北韓士兵，這可能擴大或延長俄烏戰事，官員們正在討論應對方案。被問及會否導致其他國家更直接參與戰事，奧斯汀承認有機會鼓勵到其他國家採取行動。金龍顯指，不認為北韓出兵會導致朝鮮半島爆發戰爭，但會加劇兩韓的安全威脅，北韓亦很大機會要求俄羅斯提供更高端的核子和彈道導彈技術，作為出兵的回報。

美國早前評估目前有約1萬名北韓士兵身處俄羅斯，其中逾3,000人已派往西部的戰區，部分先遣隊則抵達庫爾斯克。南韓最新的評估則是，派往俄羅斯的北韓士兵增至1.1萬人。烏克蘭官員透露，北韓士兵已部署在距離烏克蘭邊境50公里的位置。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈否認北韓士兵部署前線，這是華盛頓及其盟友散布的假消息，純屬謊言。