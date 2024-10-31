阿諾舒華辛力加挺賀錦麗　批特朗普只顧自己

美國荷里活男星、加州前州長阿諾舒華辛力加周三（30日）在社交平台發文，公開表態將支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，揚言儘管他討厭政治且不信任大部分政客，但強調有必要在選舉中為賀錦麗投票。

77歲的阿諾舒華辛力加表示，對美國過去數十年來掌權的所有人士感到失望，批評民主和共和兩黨均無法解決國家債務和移民制度等問題，認為大部分政治家競選期間更熱愛製造話題，而非秉着為國民提供更好的公共服務。不過，他指摘共和黨總統候選人、前總統特朗普2020年選舉結果後，指示使支持者闖入國會山莊，試圖推翻結果；除了實施一項減稅措施，協助其金主及富人外，未有其他有幫助的政策；視反對他的美國人為比中國、俄羅斯及北韓更大的敵人等，將導致美國變得更加分裂，因而決定支持賀錦麗上台。

另一方面，前總統喬治‧布殊的女兒芭芭拉（Barbara Bush）周二（29日）亦發聲明宣布支持賀錦麗，日前更與朋友一同在賓夕凡尼州參加賀錦麗的競選活動，為對方拉票。她指與許多選民談到今次選舉的重要問題，包括希望能推動國家前進和保障婦女權益等。