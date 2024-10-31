最古老蝌蚪化石　揭青蛙演化之謎

阿根廷科學家近期發現一塊保存完整的巨型蝌蚪化石，年代可追溯至1.61億年前的侏羅紀時期。此發現不但將最古老蝌蚪化石的紀錄推前約3,000萬年，同時揭開蝌蚪蛻變成青蛙的演化之謎，研究成果周三（30日）發表於英國科學雜誌《自然》。

這塊化石在阿根廷聖克魯斯省一個採石場發現，保存得非常完好，包括蝌蚪的頭骨、脊椎、軟組織殘骸，甚至連其眼睛和神經系統都在化石上留下深色痕迹。這隻史前巨型蝌蚪體長約16厘米，被認為是已滅絕巨型青蛙Notobatrachus degiustoi的幼體，可能生活在淺水池塘中，以昆蟲為食。

由此化石可見，史前巨型蝌蚪與現代蝌蚪構造極為相似，可能在變態為成年體前死亡。論文主要作者、生物學家丘利弗（Mariana Chuliver）表示，化石保存了史前巨型蝌蚪濾食系統的鰓架構，有助了解其飲食和生活方式。

目前已知最早的青蛙化石可追溯至2.17億年前，但青蛙何時開始發展出以蝌蚪為幼生期的生命形態，一直是演化生物學上的謎題。有古生物學家指出，今次發現有助釐清青蛙演化的關鍵時期，亦證實兩棲動物的生存策略相當成功，得以在歷經多次生物大滅絕後存活至今。