朝昨試射新型火星19洲際導彈　遏制侵略第一核心

美國大選前夕，北韓於周四（10月31日）清晨試射一枚洲際彈道導彈。北韓官媒朝中社周五（11月1日）指，北韓導彈總局周四在領袖金正恩的指導下成功進行新型火星19型洲際彈道導彈發射。火星19是將與火星18型洲際導彈一起運用的洲際導彈終結版，作為第一核心主力手段，將執行徹底遏制侵略行為、防衞維護北韓國家安全的使命和任務。

金正恩在女兒金主愛陪同下視察試射，金正恩現場批准試射最新型戰略武器後，導彈總局局長張昌河隨即向第二紅旗連下達發射命令。火星19型洲際導彈最高飛行高度達到7,687.5公里，飛行距離1001.2公里，在飛行約85.9分鐘後落入朝鮮半島東部公海上的預定目標水域。試射擦新了北韓戰略導彈能力的最新紀錄，彰顯了具有世界最強威力的北韓戰略遏制力的現代性和可靠性。

從朝中社發布的圖片來看，北韓使用11軸移動式發射車進行發射。從火焰顏色和形狀推測，火星19可能是使用固體燃料。

金正恩對試射結果表示極大滿意，形容新型洲際導彈試射完全取得成功，展現北韓在核彈運載裝備研發方面的霸權地位絕不可逆。金正恩說，今次發射是合理的軍事活動，完全符合向敵方展現北韓應對意志的宗旨，也是北韓戰略攻擊武力發展的必經之路，北韓絕對不會改變核武力強化路線。