州法官暫緩審理馬斯克派錢案　移交聯邦法院

美國富豪馬斯克積極支持共和黨總統候選人特朗普，早前宣布由他成立的「美國政治行動委員會」在大選日前每日隨機向一名賓夕凡尼亞州選民派100萬美元（約780萬港元）獎金。賓夕凡尼亞州費城地方檢察官克拉斯納（Larry Krasner）周一（10月28日）提出起訴，請求法官頒令阻止，並要求馬斯克親自出庭。州法院法官佛格列塔（Angelo Foglietta）周四（10月31日）決定暫緩處理此案，並移交聯邦法院審理。

克拉斯納指控，馬斯克及美國政治行動委員會的抽獎活動僅限註冊選民且簽署請願書的人才有資格參加，根據該州法律規定任何抽獎活動都必須受州監管，因此屬於非法。馬斯克本人周四沒有出席聆訊，而是委由律師代表出席。馬斯克一方指，克拉斯納的訴訟理據涉及言論自由和干擾選舉等，屬於聯邦法院管轄範圍，應交由聯邦法院審理。佛格列塔表示，馬斯克作為被告應親自出席聽證會，他將暫停訴訟，等待聯邦法院考慮是否受理此案。克拉斯納提出緊急動議，要求案件退回州法院審理。

若聯邦法院不受理案件，此案將發還州法院，很可能拖到下周二（11月5日）的大選日後才處理。