台軍赴美接裝訓練照片曝光疑洩密　顧立雄稱向美反映

大陸一名網民周四（10月31日）在微博上傳疑似台灣陸軍官兵在美接裝訓練的照片，並稱是台軍在俄克拉何馬州接受M142高機動多管火箭系統（HIMARS）操作訓練的結業照，同班還有羅馬尼亞和愛沙尼亞學員。照片最初是美軍上傳社交媒體，引發洩密質疑。台防務部門首長顧立雄周五（11月1日）回應稱，會向美方反映。

據台媒查詢，照片來源是美國陸軍炮兵學院的訓練設施Critz Hall的Facebook專頁「Critz Hall, Fort Sill, OK」8月的貼文，相關照片上百張，包括接裝官兵的個人照片、姓名等訊息。貼文指，這是台軍在俄克拉何馬州接受HIMARS操作訓練的情況，另可見身穿台軍現役迷彩服官兵在受訓場的HIMARS發射車前，跟美方人員以及愛沙尼亞、羅馬尼亞等軍人合影。

台灣陸軍司令部周四晚回應指，台美軍事交流屬常態性既定行程，均依年度計劃執行，該部門不予評論。顧立雄周五赴立法院接受質詢前，被問及今次疑似洩密事件。他表示，台軍購買HIMARS及參加接裝訓練本來就是公開資訊，至於有軍人姓名被揭露，他稱因為是一般性訓練，但未有進一步揭露其他更多個資。