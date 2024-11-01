陳吉寧晤芬蘭總統　冀加強友城往來交流

正在訪華的芬蘭總統斯圖布周四（10月31日）會見上海市委書記陳吉寧，強調芬方重視發展對華關係。陳吉寧希望與芬方密切各領域友好合作，加強友城往來交流，為推動兩國關係發展發揮地方的積極作用。中國外交部周五（11月1日）另宣布，馬來西亞總理安華下周一至下周四（11月4日至7日）將赴華工作訪問。

陳吉寧表示，上海正深化建設「五個中心」，以市場化、法治化、國際化的一流營商環境，支持全球企業在當地投資展業、創新發展。他又指，上海願與芬方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，把握城市數字化智能化綠色化轉型機遇，加強可持續發展經驗交流互鑑，圍繞貿易投資、科技創新、創意設計、人文交流等深化務實合作。

斯圖布表示，此次來華進行國事訪問，與中方達成重要共識，取得豐碩成果。他認為，上海作為國際化大都市，是芬中友好往來的重要紐帶，也是芬蘭企業在華投資的重要城市，同埃斯波市結為友城以來開展了富成效的合作交流。他期待雙方進一步深化經貿、科技、農業等領域互利合作，圍繞綠色低碳、可持續發展加強交流互鑑，推動芬中關係不斷取得新進展。