華大使：中國為澳洲帶來機遇　兩國合作有更大發展

中國駐澳洲大使肖千周四（10月31日）在澳洲媒體評論版發文，指中國發展的活力和動力將進一步釋放，中澳兩國關係與合作應有更大發展。他認為，中澳經貿合作優勢互補，極大促進了澳洲礦業、農業、旅遊等領域的繁榮發展，為該國平穩渡過多次全球或地區性經濟金融危機發揮了重要作用。

肖千發表題為《中國繁榮是澳洲繁榮的重要機遇》的署名文章，強調中國經濟增長是全球繁榮的重要機遇和澳洲繁榮發展的重大利好。他指出，經濟增量政策為中國發展注入新動能，而中國發展為澳洲帶來機遇。他提到，澳洲財長查默斯日前表示，中澳日益增長的經貿合作充滿機遇。澳洲中國工商業委員會（ACBC）近期報告亦顯示，2022至2023財年對華貿易使澳洲平均家庭可支配收入增加2,600澳元（約1.3萬港元），為當地創造近60萬個就業機會。

以「互利共榮 攜手新征程」為主題的2024中澳經濟合作論壇周三（10月30日）在塔斯馬尼亞首府霍巴特舉行，兩國政商界逾200人出席，探討加強雙邊經貿等領域合作。肖千致詞表示，中澳站在新歷史起點要相向而行，合力打造更成熟穩定、富成果的中澳全面戰略夥伴關係。塔斯馬尼亞首長羅克利夫則指，當地將抓住兩國關係發展機遇，拓展對華經貿、人文等領域交流合作。