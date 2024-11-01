內塔尼亞胡晤美國特使　提黎巴嫩停火條件

以色列總理內塔尼亞胡周四（10月31日）在耶路撒冷與兩名美國特使會晤，討論達成黎巴嫩停火協議的可能性。內塔尼亞胡指，以色列與黎巴嫩達成停火協議包含兩項關鍵要素，分別為以色列應對黎巴嫩安全威脅的能力，且須確保以色列北部邊境的居民安全返回家園。

以色列總理辦公室表示，內塔尼亞胡感謝美國為以色列和真主黨達成休戰所做的努力，但重點不是紙面上的協議，而是以色列有能力和決心執行協議，從而挫敗來自黎巴嫩的任何威脅，使居民安全返回家園。

內塔尼亞胡同日晚間出席一場軍事儀式時表示，以色列正在瓦解邪惡軸心，恐怖分子軍隊將不再駐紮邊境，哈馬斯將不再控制加薩地帶，真主黨也不會在北部邊境進犯。最重要的並非停火協議，而是以色列面臨壓力和限制，仍有能力和決心加強安全。

另一方面，黎巴嫩真主黨周四向以色列北部城鎮梅圖拉附近發射火箭炮，造成7人死亡。泰國外交部長瑪里周五（11月1日）證實，是次襲擊造成4名泰國國民死亡、一人受傷。泰方已指示駐特拉維夫大使館向傷者和死者家屬提供一切可能援助，並對此表示深切哀悼，將繼續強烈敦促各方重返和平道路。