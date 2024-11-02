以軍續空襲加薩及黎巴嫩 哈馬斯高層亡

以色列周五（1日）繼續對加薩及黎巴嫩採取軍事行動，造成逾100人死亡。外界認為以色列無望與巴勒斯坦回教激進組織及黎巴嫩真主黨達成停火協議。

以色列國防軍周五晚發表聲明稱，當天較早時候，以軍在對加薩南部汗尤尼斯地區空襲行動中擊斃哈馬斯高級官員卡薩布（Izz al-Din Kassab），其助手阿耶什（Ayman Ayesh）也在此次襲擊中喪生。

聲明稱，卡薩布是哈馬斯政治局僅存的成員之一，負責哈馬斯與加薩地帶其他組織的戰略和軍事關係協調工作，並有權做出軍事決策。他此前下令實施針對以色列的多次襲擊行動。哈馬斯方面暫無回應。

另外，黎巴嫩衞生部指以軍空襲東北部多條村莊，至少52人死亡，逾70人受傷。首都貝魯特南部巿郊多座建築物亦被以軍戰機炸毀，由於大部分居民已撤離，暫時無死亡報告。 在加薩北部，消息指以軍攻擊北部多幢住宅大樓，至少84人被殺，包括逾50名兒童。

貝魯特南郊南郊遭以軍襲擊後，黎巴嫩總理米卡提發表聲明，批評以色列擴大對黎巴嫩的襲擊範圍，表明以色列拒絕促成停火的努力。