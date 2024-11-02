屆35年設計壽命　首批次神盾驅逐艦延長服役

美國海軍周四（10月31日）宣布，12艘首批次神盾驅逐艦達到35年初始預計壽命後繼續服役。近年來美國海軍兵力相對不足令需求增加，首批次神盾驅逐艦開始延長服役。

海軍聲明指，評估相關艦隻艦體結構、作戰能力、技術可行性和全壽命維護需求後作出決定。8艦總服役時長增至40年，包括約翰‧保羅‧瓊斯號、威爾伯號、斯托特號、麥凱恩號、拉布恩號、漢密爾頓號、岡薩雷斯號及科爾號。斯特蒂姆號、卡尼號延長服役至36年。沙利文號及巴里號，總服役時長分別增至38年及39年。海軍作戰部長弗蘭凱蒂表示，正積極採取正確手段維持和增加戰力，支持美國的全球利益，並在衝突中取得決定性勝利。

神盾驅逐艦首艦阿利‧伯克號原定2026年退役，但去年3月宣布繼續服役至2031財年。同年8月，米利厄斯號、拉梅奇號、本福德號及米徹爾號4艘首批次神盾驅逐艦均延長服役。除米利厄斯號延長至39年外，其餘3艦均為40年。首批次神盾驅逐艦共21艘，其中17艘確定延長服役。至於曾發生碰撞事故的菲茨杰拉德號，則可能不會延長服役。