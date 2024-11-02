預期特朗普提前宣布勝選　賀錦麗擬打輿論戰反擊

美國大選進入最後倒數階段，外界關注今屆總統選舉會否重演上屆的敗陣者不願認輸局面。民主黨總統候選人賀錦麗陣營周五（11月1日）透露，團隊已準備好快速反應方案，應對一旦共和黨總統候選人特朗普在未完成點票下自行宣布勝選的情況。特朗普競選團隊表示，特朗普將爭取所有選票，直到投票結束，但無直接回應他是否計劃提前自行宣布勝利的問題。

美國選舉結果通常由主要傳媒在分析選舉官員提供的數據後公布，特朗普日前已表明希望在下周二（11月5日）的大選日當日便能宣布勝選，專家則警告可能需時數天才會有結束，特別是當有關鍵選區需要重新點票。

賀錦麗周三（10月30日）受訪時指，如果特朗普提前自行宣布勝選，而實際上是操縱媒體和試圖操控美國人的共識，她已準備好作出反應。多名民主黨和賀錦麗競選團隊成員指，特朗普一旦提前宣布勝選，他們計劃先打輿論戰，在社交媒體和電視做大量傳播，要求宣布任何人勝選前要清點所有選票。民主黨全國委員會一名高層表示，一只要特朗普錯誤地宣布勝利，民主黨就準備好透過電視提供真相，並利用廣泛的人脈網絡及其影響力反擊。賀錦麗競選團隊一名高層亦指，「完全預期」特朗普在下周二晚上、所有選票全部清點之前就會謊稱獲勝。

在2020年，特朗普在大選日翌日的凌晨宣布自己獲勝，但3天後才有主要美媒確認選舉結果，他最終輸給民主黨對手拜登。特朗普從未接受敗選，聲稱結果是通過廣泛的欺詐行為竊取而來，更造成2021年1月6日的國會暴動。