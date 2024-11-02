選民批特朗普自戀獨裁　導致美國分歧永久化

美國大選下周二（5日）舉行，東網近日訪問來自新澤西州的選民阿萊格雷塔（Jennifer Allegretta），分享她對今次總統選舉和候選人的看法。

阿萊格雷塔表示，她一直以來都是民主黨和前總統奧巴馬的支持者，2008年達到合資格選民的法定年齡後，她投票給當年的民主黨總統候選人奧巴馬，此後每次總統選舉都會投票。她為自己屬於民主國家的一部分而感到自豪，強調積極主動投票十分重要，每一次投票都是在創造歷史。

這次選舉中，阿萊格雷塔亦毫無疑問地支持民主黨總統候選人、副總統賀錦麗，但阿萊格雷塔沒有像此前參加奧巴馬競選集會般，參加賀錦麗任何造勢活動或捐款支持。阿萊格雷塔指出，其實只有不足四分之一的美國人會參加競選集會，但她認為若賀錦麗當選，將能確保美國持續的社會安全、醫療保險、食物券、槍枝安全和身體自主權等，亦能取得更好的醫療保健。她又認為若眾議院和參議院更加民主並一起努力推動共同議程，才能取得長足進步。

至於特朗普，阿萊格雷塔形容他是一個令人憎惡的自戀獨裁者，只關心自己和與他一樣富有的人群，甚至認為特朗普若為自身利益而出賣國家機密亦不足為奇。而選舉日臨近，她指自己與許多美國人一樣愈發擔憂，認為一旦特朗普重新入主白宮，將會在多個方面為國家帶來負面影響，如2025計劃（即重塑美國聯邦政府，並鞏固特朗普的總統行政權力）；試圖通過墮胎禁令以剝奪婦女身體自主權；通貨膨脹繼續導致物價成本上升等。

阿萊格雷塔認為美國社會正變得愈發分裂，其實經歷2001年的911恐襲後，美國人曾一度變得無比團結，但如今的分歧逐漸擴大，而她認為最大的分歧始於特朗普2016年首次競選總統的時候，他使國內分歧擴張甚至永久化。