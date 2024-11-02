稱應用槍管對準切尼女兒　特朗普捱轟

美國共和黨總統候選人特朗普周四（10月31日）在亞利桑那州格倫代爾造勢時，對公開倒戈支持民主黨總統候選人賀錦麗的前副總統切尼女兒伊莉沙白，發出疑似死亡恐嚇，稱「應該讓9枝槍管對着她」。賀錦麗周五（11月1日）在威斯康辛州拉票時譴責上述是不可接受的暴力言論，特朗普已喪失入主白宮的資格。

伊莉沙白是最早與特朗普公開劃清界線的共和黨人之一，她在2022年中期選舉共和黨眾議院初選時不敵獲特朗普支持的參選人，無法連任眾議員，她早前宣布支持賀錦麗。特朗普周四形容伊莉沙白是一個激進的好戰分子，並說：「讓我們把她放在9根槍管面前好嗎？看看她會有何感受。你們知道，當槍口對準她的臉的時候。」這番言論引起眾怒，伊莉沙白周五在社交網「X」發文指獨裁者就是這樣摧毀自由國家的，不能把美國和自由託付給一個心胸狹窄、心懷惡意、殘忍、不穩定、想當暴君的人。

賀錦麗直指，特朗普應被取消總統競選資格，任何一個想當美國總統卻使用這種暴力語言的人，顯然是沒有資格也不配當總統。她讚揚伊莉沙白是真正的愛國者，把國家利益置於黨派之上，展現非凡勇氣，而特朗普把政治對手視為敵人，永遠在尋求報復，愈來愈不穩定和不受控。特朗普競選團隊則解釋，特朗普是抨擊伊莉沙白的鷹派外交政策，媒體歪曲他的講話。特朗普本人亦指，他所指的是伊莉沙白是個好戰分子，而且是個愚蠢的好戰分子，但她沒有膽量自己上陣。他還批評切尼，指對方摧毀了中東和其他地方，還因此致富。

亞利桑那州總檢察長梅耶斯（Kris Mayes）表示，目前不清楚特朗普的言論是屬於受保護的言論自由還是犯罪威脅，已要求刑事部門檢視言論是否符合州法律對死亡威脅的定義。