大選前最後周末　特朗普賀錦麗同赴北卡州拉票

美國大選前的最後一個周末，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普上周六（2日）繼續到多個州份衝刺，包括屬於關鍵搖擺州的北卡羅萊納州造勢，是二人連續第4天在同一個州拉票。

當日是北卡州提前投票的最後一天，至今已有400多萬人提前投票。賀錦麗到夏洛特市舉行競選集會，特朗普則到該州人口最多的加斯托尼亞市郊區拉票，二人的專機甚至停在同一個停機坪，只有數步之遙。

在加斯托尼亞，特朗普再次攻擊賀錦麗的經濟政策會引發1929年式的經濟大蕭條，她主政亦會帶來第三次世界大戰。他還抨擊拜登政府的邊境政策，直指非法移民正在讓暴力罪犯湧入美國。賀錦麗多次指摘特朗普不尊重女性，他當日試圖安撫女性選民，稱自己會保護她們，「當你獨自在家時有殺過6個人、剛出獄的怪物闖進來，我想你還是寧願選擇特朗普」。

賀錦麗獲女演員凱麗‧華盛頓（Kerry Washington）和州長庫珀（Roy Cooper）站台，美國樂隊BON JOVI成員邦祖兒（Jon Bon Jovi）也上台表演。賀錦麗向支持者重申經濟政策，批評特朗普在墮胎問題的立場，並試圖拉攏不滿特朗普的共和黨人，說：「我看到了，我看到從未投票支持民主黨的共和黨人，把美國憲法置於黨派之上。」她又稱，每天都能從首次投票的年輕人身上看到美國的希望。