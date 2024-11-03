大選一周回顧　特朗普陣營垃圾島言論引戰

美國大選最後倒數階段，過去一周多個州開始提前投票，民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普亦繼續到不同搖擺州拉票，積極呼籲選民盡早投票。特朗普上周日（27日）到民主黨票倉、不屬搖擺州的紐約州紐約市拉票，喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）站台時說出「垃圾島」言論引起公憤，賀錦麗趁機抨擊特朗普。不過，總統拜登失言稱特朗普的支持者都是垃圾，被拖後腳的賀錦麗急急割席。以下大選一周重點回顧（美國時間）：

【10月27日】

•特朗普在紐約麥迪遜花園廣場造勢，辛奇利夫暖場時嘲笑美國屬地波多黎各是「垃圾島」，特朗普陣營急急割席。賀錦麗批評特朗普煽動仇恨和分裂。

•賀錦麗到賓夕凡尼亞州費城拉票，呼籲選民積極投票。

【10月28日】

•拜登到特拉華州紐卡斯爾提前投票支持賀錦麗。

•特朗普在喬治亞州亞特蘭大造勢，批評賀錦麗和前總統奧巴馬妻子米歇爾（Michelle Obama），把賀錦麗的競選活動描述為「妖魔化和仇恨」。

•賀錦麗在密歇根州安阿伯拉票，呼籲選民盡早投票，並批評特朗普的麥迪遜廣場公園的造勢集會，對方只試圖分裂美國。

【10月29日】

•英媒最新民調顯示，賀錦麗的支持度為44%，只領先特朗普1個百分點，比10月中旬領先兩個百分點進一步收窄。

•特朗普到賓夕凡尼亞州舉行集會，諷刺賀錦麗邀請天后Beyonce站台助選都無助吸納選民。

•賀錦麗在白宮南側橢圓形公園演說，再次指摘特朗普多年來一直分化美國。

•拜登批評特朗普的支持者是「垃圾」，對方把拉美裔妖魔化是不可理喻且不符合美國精神的行為，引發爭議，惹怒共和黨人。

【10月30日】

•對於拜登失言，賀錦麗速速與他保持距離，指拜登已澄清自己的言論，同時表明她強烈反對基於人們投票給誰而做出的任何批評。

•特朗普在威斯康辛州造勢時，身穿橙色反光背心坐入一輛貼着「讓美國再次偉大」字樣貼紙的垃圾車，反諷拜登失言。

•美媒公布「關鍵藍牆」（Blue Wall）三州民調結果，賀錦麗在其中兩個州份領先，而她與特朗普在賓夕凡尼亞州支持度則持平。

【10月31日】

•特朗普在亞利桑那州格倫代爾造勢時，對倒戈支持賀錦麗的前副總統切尼女兒伊莉沙白發出疑似死亡恐嚇，稱應用槍對準她。

•賀錦麗在內華達州拉斯維加斯造勢，邀請女藝人珍妮花露柏絲等名人站台，再次呼籲選民投票。

【11月1日】

•賀錦麗在威斯康辛州拉票期間，譴責特朗普針對伊莉沙白的暴力言論不可接受，直指他已喪失入主白宮的資格。

•特朗普同樣在威斯康辛州造勢，呼籲選民盡早投票，並為針對伊莉沙白的言論辯解。

【11月2日】

•特朗普在北卡羅萊納州出席競選活動，強調只有他是美國經濟唯一拯救者，又抨擊賀錦麗無力應對中俄挑戰。

•賀錦麗同日在北卡州拉票，繼續鼓勵選民踴躍投票。