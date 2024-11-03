眾議院全部435席改選　6個議席值得關注

今屆美國大選改選國會眾議院全部435席。經過2022年中期選舉後，共和黨目前以220席手握眾議院控制權，民主黨則有212席，其餘3席空缺。選舉分析師預期今屆競爭將極為焦灼，兩黨之間最終獲得議席位的差距可能小於5席。以下6個議席競爭機會成為今屆總統選舉的風向標，尤為值得關注：

1.緬因州第二國會選區

現任眾議員戈登（Jared Golden）隸屬民主黨，目前已三度連任，但過往在部分議題上與拜登政府意見相左。加上該選區在過往兩屆總統選舉均支持共和黨總統候選人特朗普，令該黨在此選區預留大筆廣告資金，希望翻轉該席位。共和黨派出州眾議員、前全國運動汽車競賽協會（NASCAR）賽車手塞瑞奧爾特（Austin Theriault）挑戰。

2.紐約州第四國會選區

雖然拜登2020年以約15個百分點優勢贏得該選區的總統投票，共和黨的德埃斯波西托（Anthony D'Esposito）2022年中期選舉力克民主黨對手吉倫（Laura Gillen）。今屆兩人將再度對決，民主黨人期望奪回議席，順勢重奪眾議院多數。德埃斯波西托是紐約市前警探，競選重心是公共安全。吉倫是拿騷縣最大城鎮亨普斯特德的前鎮長，強調婦女墮胎權。

3.賓夕凡尼亞州第八國會選區

民主黨的卡特賴特（Matt Cartwright）自2013年開始出任該選區眾議員，但當地近年漸趨保守，在上屆總統選舉票投特朗普。兩黨今屆選舉視此選區為必爭之地，分別預留過千萬美元廣告資金。卡特賴特曾反對共和黨的美墨邊境圍牆法案，但今屆承諾支持遞解犯罪移民出境，爭取保守選民支持。共和黨則派出電力承包公司總裁小布雷斯納漢（Rob Bresnahan Jr.）挑戰。

4.亞利桑那州第一國會選區

雖然共和黨的施魏克特（David Schweikert）已七度連任該選區國會眾議員，但他上屆僅以約3,200票優勢勝出，開始面臨挑戰。今屆民主黨的初選競爭激烈，最終該州前眾議員、內科醫生沙阿（Amish Shah）脫穎而出。眾議院多數黨政治行動委員會已在此選區投入超過600萬美元（約4,680萬港元）廣告資金，共和黨也不遑多讓。

5.加州第十三國會選區

共和黨的杜阿爾特（John Duarte）2022年中期選舉以564票優勢，擊敗民主黨對手格雷（Adam Gray），首次出任此選區國會眾議員，今屆兩人將再度對決。該區農業帶較加州大部分地區更保守，選民關注生活成本和灌溉用水。杜阿爾特強調自己的農業背景，主張減少華府支出以壓抑通脹。格雷曾在加州眾議院服務10年，今屆承諾引入資金儲水和維修老化的水渠。

6.華盛頓州第三國會選區

民主黨的佩雷斯（Marie Gluesenkamp Perez）於2022年中期選舉以不足一個百分點優勢，擊敗獲得特朗普支持的肯特（Joe Kent），今屆兩人將再度對決。共和黨認為佩雷斯的議席脆弱，已預留近600萬美元的廣告資金，目標奪下她的議席。佩雷斯支持墮胎權和對抗全球暖化，但她去年聲稱「沒有人會因為擔心南部邊境而夜不能寐」，成為共和黨攻擊焦點。