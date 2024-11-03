伊朗擬襲以報復　美警告將無法約制以色列

伊朗最高精神領袖哈梅內伊上周六（2日）再次警告，無論是以色列抑或美國，都會因為他們對伊朗及抵抗陣線作出的攻擊受到毀滅性回應，他沒有說明伊朗會在何時發動攻擊及其範圍。美國官員同日指，已直接向伊朗當局傳遞訊息，表明如果伊朗再攻擊以色列，美國不保證能約制以色列。

以色列和美國相信伊朗可能在下周二（5日）的美國大選日前，協同伊拉克親伊朗武裝組織襲擊以色列，報復以軍於10月25日的報復攻勢。伊朗議會國家安全委員會成員科薩里上周六指，伊朗安全委員會就反擊以色列達成共識，但尚未確定具體日期和範圍，但今次攻擊會與區內其他抵抗軸心組織協調實施，力度會比伊朗10月1日發射180枚彈道導彈的行動更強。伊朗革命衞隊發言人稱，伊朗所作的回應將是明智、強而有力，並超出敵人的理解，以色列領導人應從睡房望向窗外，保護他們犯下罪行的飛行員。

美國官員表示，已向伊朗當局申明美方無法阻止以色列，也無法確保下一次襲擊的目標與上一次相同。該官員指信息是直接傳達給伊朗人，以色列官員則稱是透過瑞士傳遞給德黑蘭。