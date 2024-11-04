最新民調︰賀錦麗和特朗普在7搖擺州支持度不相伯仲

美國《紐約時報》和錫耶納學院（Siena College）周日（3日）公布的最新民調顯示，美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人特朗普在7個搖擺州勢均力敵。

賀錦麗目前在內華達州、北卡羅來納州和威斯康辛州以微弱優勢領先，而特朗普則在亞利桑那州領先。2人在密歇根州、喬治亞州和賓夕凡尼亞州持平，競爭非常激烈。這7個州的民調結果都在抽樣誤差範圍內，這意味兩位候選人都沒有在任何一個州取得絕對領先優勢。

民調顯示，約40%受訪者已經投票，賀錦麗以八個百分點的優勢贏得這些選民的支持。特朗普則在那些表示很有可能投票但尚未投票的選民中佔優。另有迹象表明，不少搖擺選民支持賀錦麗。在8%最近才決定投票的選民中，賀錦麗以55%對44%的優勢贏得這個群體的支持。

民調也顯示，在競選的最後階段，選民優先考慮的問題發生了變化。經濟仍然是他們最關心的問題，但在賀錦麗一直保持優勢的威斯康辛州和其他州，墮胎幾乎與經濟一樣成為選民最重要的問題。至於特朗普領先的亞利桑那州，移民問題也繼續成為影響選民投票的關鍵問題。