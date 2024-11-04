中歐就電動車關稅開展次階段磋商　冀法發揮作用

中國商務部部長王文濤周日（3日）晚在上海開展第七屆進博會籌備工作期間，會見應邀參加進博會的法國外交部外貿部長級代表普里馬，討論近期中法經貿合作和中歐貿易摩擦。王文濤指出，中歐技術團隊正就歐盟對華電動車加徵關稅問題進行第二階段磋商，希望法國發揮積極作用，推動歐盟委員會與中方相向而行，盡快達成雙方業界均可接受的解決方案。

王文濤表示，中方始終努力通過對話磋商妥善解決中歐經貿摩擦，歐盟對華電動車反補貼調查嚴重阻礙中歐汽車產業合作，是中歐業界當前重大關切。他強調，與歐盟在沒產業申請下貿然發起反補貼調查完全不同的是，中方開展的白蘭地、豬肉和乳製品3宗貿易救濟調查都是應國內產業申請依法發起，完全符合世界貿易組織規則和中國法律法規。中方將繼續嚴格依法調查，保障包括法國在內的歐盟成員國企業合法權利，並基於事實和證據作出裁定，同時願與歐盟委員會共同尋求妥善解決方案。

普里馬表示，法方高度重視發展對華經貿關係，農食產品是法國對華貿易重要領域，法方在中方對歐盟白蘭地等產品發起的調查有重要關切，不希望中歐當前的貿易緊張關係繼續升級，期待雙方通過磋商解決貿易分歧。