佛蒙特州票站最早開　結果非同步公布

美國周二（5日）舉行總統選舉，預計大部分州份同晚至翌日會有結果。各地票站開放時間因州而異，其中佛蒙特州部分投票站於當地時間清晨5時（香港時間傍晚6時）就會開放，為全美最早，其餘州份投票站大多於當地早上6時至8時陸續開放。

縱使各州投票站關閉時間略有不同，均於當晚9時或以前關閉。由於美國由東至西橫跨多個時區，印第安納州及肯塔基州當晚6時（香港時間11月6日早上7時）關閉投票站，是全國最早結束投票州份。至於最晚關門投票站州份落在阿拉斯加州，截止時間為當地晚上8時（香港時間11月6日下午1時）。

在選舉日來臨前，各州已完成郵寄投票，其中明尼蘇達州、維珍尼亞州及南達科他州由9月20日起率先開放提前投票及郵寄投票。至於康涅狄格州、南達科他州及佛蒙特州直至選舉日前一天，還能繼續郵寄投票。

按照過去情況，佛羅里達州結果預計最快出爐，通常入夜後已完成點算九成選票。相較之下，威斯康辛州及賓夕凡尼亞州因有大量郵寄選票，計票速度恐受影響。密歇根州及內華達州獲允許在選舉日前清點郵寄選票，有望較快公布結果。

與往年不同的是，關鍵摇擺州喬治亞州要求人手點算所有選票，再與點票機公布數字對比，可能導致點票過程持續數周甚至數月。當地在提前投票首日便錄得約30.6萬人參與投票，創下歷史新高之餘，亦增加人手點票負擔。