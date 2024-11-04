華首公開上海模擬戰結果　可偵測180公里外美隱形戰機

台媒周日（3日）報道，解放軍首次公開主要城市戰爭模擬結果，中國人民解放軍國防大學近期模擬戰機轟炸上海，結果顯示僅需3台陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機，沒隱形能力的戰機可在450公里外發現。今次未具體說明模擬情景中的戰機是由誰操作，但分析指出日本和美國軍方在模擬地區中都有隱形飛機，而且日本與上海最近距離只有800公里。

據報道，該校聯合作戰學院和北京的智能博弈國家重點實驗室規劃今次模擬，並為此開發一種演算法，將模擬戰爭中雷達系統的抽象資料轉成偵測目標的最大距離和警告時間，上月在第36屆中國仿真大會上發表成果。結果顯示，經過10輪電腦模擬，只要3台陸基雷達就能在180公里外偵測到隱形戰機，意味美製F22或F35戰機進入使用精確導彈對地攻擊所需的24公里範圍前就會被偵測到。

但報道指出偵測限制，如F35進入「野獸模式」，雖會失去隱形能力，但可使用更大、更遠射程的對地攻擊導彈，F35也可攜帶射程逾900公里的巡航導彈。報道又指，美軍正擴大其在日本的F22戰機機隊，被視為針對中國的戰略行動，中國可能因而增加消滅地面敵方隱形戰機的興趣。