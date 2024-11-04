特朗普再次參選總統　重要事項一覽無遺

【2022年】

11月5日：特朗普宣布參選2024年美國總統。

11月18日：司法部長加蘭委任特別檢察官調查特朗普在國會山莊暴動角色，及不當處理機密文件。

【2023年】

3月30日：紐約曼哈頓大陪審團起訴特朗普涉嫌在2016年大選前向成人電影女星斯蒂芬妮支付掩口費，控以34項偽造商業紀錄重罪。

4月4日：特朗普就掩口費案出庭，他否認全部34項控罪。

5月9日：紐約聯邦地區法院陪審團裁定特朗普性侵及誹謗女作家卡羅爾的指控成立，下令特朗普須向卡羅爾賠償500萬美元。

6月8日：佛羅里達州聯邦大陪審團起訴特朗普涉嫌妨礙司法公正、共謀和非法保留政府機密文件等37項控罪。

6月13日：特朗普就聯邦機密文件案出庭，他否認全部37項控罪。

7月28日：特朗普在聯邦機密文件案被加控3項罪名，包括故意保留國防資料罪。

8月1日：哥倫比亞特區聯邦大陪審團起訴特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果，控以串謀欺詐美國等4項重罪。

8月3日：特朗普就聯邦推翻選舉案出庭，他否認全部4項控罪。

8月14日：喬治亞州大陪審團起訴特朗普涉嫌教唆公職人員違反誓言等14項罪名。

8月24日：特朗普就喬治亞州干預選舉案自首，他否認全部14項控罪。

【2024年】

1月15日：特朗普在艾奧瓦州黨團會議勝出共和黨首場初選。

1月21日：黨內主要對手、佛州州長德桑蒂斯宣布退選，支持特朗普。

3月6日：黨內主要對手、前美國駐聯合國大使黑莉宣布退選。

5月22日：黑莉表態支持特朗普。

5月30日：掩口費案大陪審團裁定，特朗普34項偽造商業紀錄重罪成立。

6月27日：特朗普出席大選首場電視辯論，與尚未退選的總統拜登同台辯論。

7月1日：聯邦最高法院就聯邦推翻選舉案裁定，特朗普總統任內公務行為享刑事豁免權，案件發還下級法院重審。

7月13日：特朗普在賓夕凡尼亞州競選活動遇刺，右耳受傷。

7月15日：共和黨全國代表大會召開，提名特朗普和萬斯代表共和黨出選正副總統。

7月18日：特朗普正式接受共和黨總統候選人提名。

8月23日：獨立總統參選人小羅拔·甘迺迪宣布退選，支持特朗普。

9月10日：特朗普出席大選第二場電視辯論，與民主黨總統候選人兼副總統賀錦麗首次同台辯論。

9月15日：特朗普在名下佛州高爾夫球場險遇刺，未受傷。

9月29日：過去一個月內第4次到賓夕凡尼亞州造勢，期間攻擊賀錦麗和拜登是「智障」。

10月5日：重返賓夕凡尼亞州巴特勒縣的遇刺地點拉票。

10月20日：到賓夕凡尼亞州郊區一間麥當勞「客串」員工，親自炸薯條。

10月30日：在威斯康辛州造勢時身穿橙色反光背心並坐在垃圾車內，反諷拜登。