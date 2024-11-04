賀錦麗取代拜登參選　大選要事一覽

7月21日：總統拜登退選，支持由副總統賀錦麗代表民主黨競選總統。

7月22日：前總統克林頓和前國務卿希拉妮發表聲明支持賀錦麗。

7月23日：舉行首場競選造勢集會。

7月26日：前總統奧巴馬與夫人米歇爾支持賀錦麗。

8月5日：賀錦麗正式獲得民主黨總統候選人提名。

8月6日：賀錦麗宣布副手人選為明尼蘇達州州長沃爾茲。

8月16日：賀錦麗首次發表經濟政策演說，提出為大多數美國人減稅。

8月19日：民主黨全國代表大會一連四天在芝加哥召開。

8月21日：明尼蘇達州州長沃爾茲正式接受提名，成為民主黨副總統候選人。

8月22日：賀錦麗接受民主黨2024年總統大選提名。

8月29日：賀錦麗獲提名後首次接受主流媒體專訪，為其政策向中間路線的轉變辯護。

9月9日：賀錦麗發表首份政綱，談及經濟、治安、墮胎等議題。

9月10日：賀錦麗與特朗普在賓夕凡尼亞州費城進行首次電視辯論，形容特朗普是一名被定罪的罪犯。

9月21日：賀錦麗邀請特朗普進行第二次電視辯論，遭對方拒絕。

9月25日：賀錦麗提出新的經濟政綱，承諾加強關鍵產業投資，確保美國在全球領導地位。

10月2日：賀錦麗到受颶風海倫妮吹襲造成嚴重災情的喬治亞州視察，是她出任副總統以來，首次到訪災區。

10月13日：賀錦麗到北卡羅萊納州格林維爾一間以黑人為主的教堂，旨在鼓舞當地黑人選民投票支持她。

10月20日：賀錦麗到喬治亞州亞特蘭大的兩座黑人教堂，呼籲選民提早投票，著名黑人視障唱手史提夫旺德（Stevie Wonder）為其獻唱生日快樂歌。

10月25日：賀錦麗在德州休斯敦拉票，邀請女歌手Beyonce到場站台。