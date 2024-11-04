批朝俄非法軍事合作構成威脅　韓將制訂對策

南韓國務總理韓悳洙周一（4日）在國會全體會議上代讀總統尹錫悅就明年預算案的施政演說，尹錫悅缺席會議，是近11年來首例。演說強調要捍衞國家安全和推動四大改革，又批評朝俄非法軍事合作對南韓安全構成嚴重威脅，政府將檢查一切可能性，嚴密制訂應對方案，切實捍衞國家安全。

演說內容提到，南韓政府基於去年4月的韓美《華盛頓宣言》，啟動韓美一體化延伸威懾體系，大幅加強對朝核的威懾力，今後將基於穩固的韓美同盟和緊密的韓美日三邊合作，實現全球樞紐國家的願景。對於各領域今年取得的成果，尹錫悅列舉半導體和汽車行業出口增加、被選為捷克核電站新機組建設項目首選談判對象、軍工出口規模創新高等。

尹錫悅又指，雖然經濟逐漸回暖，但民生復甦速度遠不及期待，政府正致力讓紅利惠及國民生活各方面。他認為，社會結構改革是重中之重，養老金、勞動、教育和醫療四大改革迫在眉睫，政府必將完成。他提到南韓正面臨生育率持續走低、高齡化加速的空前挑戰，呼籲國會迅速處理《政府組織法》修訂案等相關法案，推動人口戰略企劃部盡早成立。

另外，南韓政府代表團日前訪問烏克蘭，雙方就北韓軍援俄羅斯一事商討合作方案。南韓防長金龍顯在美國華盛頓會見記者時透露，該代表團最快周一回國。政府將綜合代表團報的內容敲定應對方向，正式討論向烏派遣觀察團的方案，與國際社會一道採取必要措施。