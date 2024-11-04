台灣出資500萬美元　與立陶宛助烏克蘭重建

台灣駐立陶宛代表處上周三（10月30日）與立陶宛中央計劃管理局在立陶宛發展合作年度會議上，簽署第二份合作備忘錄。台灣將追加500萬美元（約3,900萬港元），繼續與立陶宛合作推動烏克蘭重建計劃。

立陶宛中央計劃管理局新聞稿指出，上述資金將用於支持烏克蘭的教育重建、幫助戰後退伍軍人復健與重新融入社會，以及爆破危險物處理訓練等計劃。台立雙方自俄羅斯入侵烏克蘭以來迅速展開合作，並為烏克蘭提供援助。該局的立陶宛發展合作與人道救援基金已在烏執行4個由台灣支持的專案，金額達485萬歐元（約4,100萬港元）。這筆基金自投入基輔地區的學校和幼稚園重建以來，已幫助超過1,300名兒童重返校園。

台灣駐立陶宛代表王雪虹表示，烏克蘭面臨前所未有的挑戰，台灣堅定支持其復甦與重建。此份合作備忘錄強調教育與復健能重建生活，台灣將持續致力於這些目標以及和立陶宛的長期夥伴關係。中央計劃管理局指出，立陶宛支持烏克蘭重建的4大重點領域為加強機構建設（特別是協助烏克蘭加入歐盟）、提供安全且高品質的教育、推動身心復健，以及建設韌性和穩定成長的經濟，台灣資金將極大促進這些計劃持續發展與執行。