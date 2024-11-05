最後拉票日　賀錦麗全日留守賓夕凡尼亞州

周一（4日）是美國總統選舉最後拉票日，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗全日在關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州造勢，獲多名演藝界名人站台。該州擁有19張選舉人票，是關鍵搖擺州之中最多，周一也是賀錦麗今年7月臨危受命接替拜登競選以來第18次到訪當地，足見該州舉足輕重。

賀錦麗上午在賓夕凡尼亞州斯克蘭頓開始最後一天競選行程，她呼籲支持者享受拉票活動，她的競選以人為本，不點名批評對手特朗普，說：「我與另一個人（特朗普）存在巨大差異，在座各位都知道這一點，這也是您們來此幫助我們爭取選票的原因。」賀錦麗又稱，當代美國政治的分化讓人感到孤獨，因此在投票及拉票時要有意識地建立社區及聯盟，提醒大家共識遠多於分歧。

在擁有3.4萬名波多黎各人口的阿倫敦，賀錦麗在演說上重申自己對波多黎各及其人民的長期承諾感到自豪，感謝所有人出席集會，包括波多黎各社區的領袖，重申她會成為所有美國人的總統。集會上，說唱歌手Fat Joe和波多黎各歌手Frankie Negron進行表演。

賀錦麗下午轉往雷丁，先逐家逐戶敲門拉票，並接觸其中兩戶選民，又與他們擁抱問好。賀錦麗稱希望贏得他們選票，居民則回答：「你已經得到了我的選票。」賀錦麗之後在拉丁裔眾議員奧卡西奧-科迪斯、賓夕凡尼亞州州長夏皮羅陪同下到訪當地一間波多黎各餐廳。

晚上，賀錦麗在丈夫任德龍陪同下前往匹茲堡參加集會和音樂會，獲樂壇天后Katy Perry站台表演。賀錦麗重申，美國人有機會在今次選舉為10年來由恐懼和分裂驅動的政治翻開新篇章，美國需要迎接新一代領導層，她準備好作為下任美國總統提供領導力。賀錦麗聲言，選舉勢頭在自己這邊，匹茲堡將在選舉中發揮作用，並呼籲每個人投票。

賀錦麗最後一站會前往費城舉行集會，美國天后Lady Gaga和名嘴奧普拉為她站台。

同日，美國西班牙語環球電視網（Univision）播出賀錦麗的預錄專訪，其中提到被特朗普陣營稱為「垃圾島」的波多黎各，她說知道波多黎各並無參議員代表，自己出任加州參議員時已關注波多黎各人民的需求，承諾當選後為當地提供更多經濟機會，包括住房所有權、小型企業貸款和兒童稅收抵免，讓波多黎各人民能夠獲得資源實現目標和夢想。