赴3搖擺州最後拉票　特朗普促達成無法操縱的勝利

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普在周一（4日）的美國大選最後拉票日，先後到北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州和密歇根州3個關鍵搖擺州拉票，它們分別擁有16張、19張和15張選舉人票，屬兵家必爭之地。除了呼籲支持者投票外，特朗普繼續發表出位言論，包括提出讓對手賀錦麗與拳王泰臣一起打擂台。

特朗普上午在北卡羅萊納州羅利開啟最後一天競選行程，其長子唐納德（Donald Trump Jr）呼籲選民投票奪回國家，特朗普則指民調顯示自己在總統選舉一路領先，只要所有支持者都投票，產生太大而無法操縱的壓倒性勝利，對手就無能為力。選民應通過投票把賀錦麗「炒魷魚」，以此告訴她在副總統任內做得差，非常無能，大家已經受夠。

一旦當選總統，特朗普強調：「我們不會被入侵，我們不會被佔領，我們不會被蹂躪，我們不會被征服。我們將再次成為一個自由和自豪的國家。每個人都會繁榮，每個家庭都會繁榮，每一天都將充滿機會、希望和美國夢。」集會期間，特朗普邀請阿肯色州州長桑德斯和佛羅利達州參議員魯比奧上台，魯比奧稱美國在總統拜登及賀錦麗治下委靡不振，敦促選民票投特朗普，讓美國再次偉大。

下午，特朗普轉往賓夕凡尼亞州雷丁拉票，他指摘賀錦麗上周六（2日）在美國綜藝節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）的鏡像短劇，抄襲他於2016年總統選舉的模式，而實際上他做得更好，甚至任何人都可以做得比賀錦麗好。特朗普又討論今年奧運女子拳擊的性別爭議，他稱兩名拳擊手本身是男人，後來變成了女人，應該與拳王泰臣對決。他又稱，想像賀錦麗與泰臣同場競技將會很有趣。

特朗普傍晚轉往賓夕凡尼亞州匹茲堡拉票，他歡迎男藝人及播客羅根（Joe Rogan）當天宣布支持自己，並稱若對方沒這樣做，就會比集會在座人士更自由派。特朗普又炮轟民主黨，稱它是龐大、強大、邪惡的政黨，是一台邪惡的機器，可以接受所有糟糕的想法並贏得選舉，而共和黨以老派方式獲勝，然後修復它。他又稱2020年總統選舉是美國發生過的可怕、惡心、最糟糕的事情，並指今屆選舉選情並不緊張。

在最後一站，特朗普將前往密歇根州大急流城拉票。