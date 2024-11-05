賭盤網站賠率　特朗普勝選機會領先

美國總統選舉當地時間周二（5日）登場，除了以民調預測選舉結果外，今屆各方亦關注賭盤網站的候選人勝出賠率。其中Polymarket顯示，共和黨總統候選人特朗普的勝出賠率自本月起急跌，但在周一（4日）再度回升，截至當晚約為59.7%，大幅領先民主黨總統候選人賀錦麗的40.4%。

特朗普於Polymarket的勝出賠率在上月30日高達67%，但踏入投票日前一周暴跌，在周日（3日）低見53%，與賀錦麗僅相距6個百分點。Polymarket不允許美國使用者投注，平台部分資金由特朗普支持者、PayPal共同創辦人彼得蒂爾（Peter Thiel）提供，且早前有報道指一名法國人以4個帳戶對特朗普下注超過5,000萬美元（約3.9億美元），令賠率可靠性受質疑。

另一個賭盤網站Kalshi的選情趨勢與Polymarket相似，雖然特朗普上周以64%勝出賠率，大幅領先賀錦麗的36%，但數字之後大幅下滑。在周一下午，特朗普的賠率收窄至54%，領先賀錦麗的46%8個百分點。與此同時，賀錦麗在賭盤網站PredictIt被略為看好，以54%勝出賠率領先特朗普。