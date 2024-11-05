右翼組織號召挑戰選舉爭議　大選日過後恐爆騷亂

美國《紐約時報》周一（4日）報道，多個支持共和黨總統候選人特朗普的美國右翼組織在通信應用程式Telegram，敦促追隨者關注選舉民調並捍衞自己的權利，為挑戰民主黨地區的選票爭議做好準備，意味周二（5日）的大選日過後可能有暴力騷亂。

報道檢視近50個Telegram頻道，它們合共擁有約50萬名成員，幾乎都是在2020年大選後創建。分析近100多萬條信息後，美媒發現一個龐大且相互關聯的運動，質疑美國總統選舉的可信度，並計劃對投票過程及選舉結果提出異議。10多個州的「選舉誠信」組織在Telegram發布信息，包括賓夕凡尼亞州、喬治亞州、威斯康辛州、北卡羅萊納州和密歇根州等搖擺州，充斥大量虛假信息和陰謀論，還有暴力圖像。當中有逾4,000則信息鼓勵成員採取行動，參加地方選舉會議、參加抗議和捐款。

其他右翼團體亦鼓勵追隨者做好應對暴力的準備，曾參與2021年1月6日國會暴動的極右翼組織「驕傲男孩」發文寫道：「這一天快來了，我們不能再做騎牆派。要麽與防抗軍站在一起，要麽下跪並心甘情願地接受獨裁者和壓迫。」