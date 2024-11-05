今屆聯邦選舉總支出　料達159億美元創新高

美國大選當地時間周二（5日）舉行，美媒估計所有聯邦選舉的支出將達159億美元（約1,240億港元），成為美國史上最昂貴的選舉，超越2020年大選的151億美元（約1,177億港元），令2016年大選的65億美元（約507億港元）支出相形見絀。

報道指，至少135名淨資產超過10億美元的富豪在今屆選舉表態支持其中一位總統候選人，其中83人支持民主黨總統候選人賀錦麗，包括前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）、微軟始創人蓋茨（Bill Gates）等，兩人已各捐出5,000萬美元（約3.9億港元）以示支持。52人支持共和黨總統候選人特朗普，其中富商梅隆（Timothy Mellon）和馬斯克（Elon Musk）分別捐出1億美元（約7.8億港元）和1.2億美元（約9.36億港元）。

賀錦麗的競選委員會和外部的政治行動委員會（PAC）已籌集到16億美元（約124.8億港元），比特朗普的11億美元（約85.8億港元）多。今屆總統候選人合共籌得27億美元（約210億港元），高於2020年總統選舉籌得的20億美元（約156億港元），以及2016年籌得的12億美元（約93.6億港元）。