圖無人機裝炸藥撞變電站　田納西州男子落網

美國司法部周一（4日）表示，聯邦調查局（FBI）拘捕一名田納西州男子，他涉嫌企圖控制裝滿炸藥的無人機撞向變電站。司法部長加蘭指，疑犯受暴力白人至上主義意識形態影響而策劃襲擊。

24歲疑犯菲利普（Skyler Philippi）被控企圖使用大規模殺傷力武器、企圖破壞能源設施兩項罪名，罪成最高刑罰為終身監禁。案情指菲利普曾研究施襲方法，認為僅靠槍械威力不足。一名FBI臥底探員取得菲利普信任後，兩人9月時曾一同往田納西州首府納什維爾一個變電站踩線，菲利普已事先研究和偵察同一地點。菲利普向臥底探員訂購C4炸藥等，並把黑火藥放入管狀炸彈，兩人還一同測試無人機。菲利普透露，作為一名加速主義者造成更大破壞，便要在大都市經濟及政治區域施襲。菲利普更向臥底探員稱，將迎來一個新時代。

菲利普曾討論作案後易服變裝計劃，包括戴皮手套、穿大碼鞋及燒掉衣服等，他要求同黨不要在襲擊當晚不要帶智能電話。菲利普與臥底探員驅車抵達現場後，執法人員便拘捕菲利普，在他的座駕車尾箱尋現已充電無人機及炸藥。此外，FBI掌握菲利普圖謀槍擊基督教青年會的線索。FBI局長克里斯托弗‧雷表示，FBI迅速瓦解襲擊電網陰謀，將追究任何威脅關鍵基礎設施安全，或以暴力極端主義傷害美國社區人士的責任。