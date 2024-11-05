國會重新洗牌　11州選出州長

美國總統選舉周二（5日）正式開始投票，眾議院全部435席和參議院34席將重新洗牌。11個州將選出新州長，其中共和黨較有可能贏下國會選舉，完全控制參眾兩院，民主黨則有可能削弱共和黨在州長數量上的微弱優勢。

共和黨目前控制眾議院，而民主黨控制參議院，然而扭轉頹勢對共和黨更加簡單，只需拿下兩個席位即可翻轉參議院，民主黨需要從共和黨手中奪取4個席次才能獲得眾議院控制權。民調顯示，共和黨有90%機會重奪參議院控制權，52%機會保持眾議院多數席位，反映共和黨有很大機會完全控制國會。若共和黨總統候選人特朗普當選總統，2024年大選很可能會迎來本世紀第4次共和黨3連勝。若賀錦麗勝選，施政將遇到極大挑戰。

目前有27州州長是共和黨人，民主黨陣營控制24個州。11個州長選舉州份中，有8個州無現任州長角逐連任，給了民主黨較大翻盤可能。新罕布什爾州、印第安納州競爭較為激烈，若奪下兩州民主黨陣營將控制25州，縮小與共和黨差距。在蒙大拿州、密蘇里州等共和黨贏面更大州份，民主黨仍然主打保護墮胎權，期待在最後時刻實現翻盤。