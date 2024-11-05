選舉人票模型預測特朗普勝　賀錦麗則民調領先

美國總統選舉當地時間周二（5日）開始投票，踏入周二凌晨，多個選舉新聞網站陸續發表總統選舉結果模型即時預測，傾向共和黨總統候選人特朗普當選。相反，多份民調顯示民主黨總統候選人賀錦麗支持度以個位數百分點領先，選舉形勢仍然焦灼。

民調數據整合網站RealClearPolitics最新預測顯示，特朗普將一舉贏下關鍵搖擺州中的賓夕凡尼亞州、亞利桑那州、內華達州、喬治亞州和北卡羅萊納州，最終以287張選舉人票，擊敗只有251張選舉人票的賀錦麗。政治新聞網站《國會山報》聯同Decision Desk HQ的推測模型也預測，特朗普有54%勝選，預料贏得上述5個相同關鍵搖擺州，以276張選舉人票擊敗賀錦麗的262張。美國廣播公司（ABC）的附屬新聞頻道KXXV使用選舉模型預測顯示，特朗普有53%機率勝選，奪下賓夕凡尼亞州、亞利桑那州、內華達州、喬治亞州和威斯康辛州5個搖擺州。

不過，美國全國公共電台（NPR）、公共廣播電視公司（PBS）及馬里斯特學院民意調查研究所周一（4日）發表民調顯示，賀錦麗以51%支持度領先特朗普的47%。民調公司Research Co.同日民調顯示，賀錦麗也以48%支持度領先特朗普的46%。Yahoo、YouGov周日（3日）民調則顯示，賀錦麗以49%對46%支持度領先特朗普。

美媒早前分析則指出，儘管賀錦麗在全國普選民調結果佔優，但不同州選民比例的差異導致選舉人票制度對特朗普有利。例如在選舉分析師西爾弗（Nate Silver）的全國民調匯總模型中，賀錦麗須在普選票中取得至少兩個百分點優勢，才能在選舉人票上取得微弱優勢。值得一提的是，2016年總統選舉的民調曾有低估特朗普支持度的先例，部分人認為是由於特朗普的支持者羞於承認其政治取態。