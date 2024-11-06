國會選舉結果陸續出爐　共和黨兩院暫領先

美國大選多地票站已關閉，票站調查陸續出爐，除了總統選舉結果，國會參眾兩院的控制權亦受關注，當中改選34席參議員和全部435席眾議員。其中眾議院目前共和黨拿下67席，民主黨拿下37席；參議院共和黨則有43席，民主黨有34席。

初步結果顯示，印第安納州共和黨籍參議員候選人班克斯（Jim Banks）篤定當選，他拿下逾31萬票，佔超過六成；民主黨籍對手麥克雷（Valerie McCray）目前只有16萬多票，佔三成多。此外，年屆八旬的佛蒙特州獨立參議員桑德斯、同屬民主黨的麻省參議員沃倫、康涅狄格州參議員墨菲以及同屬共和黨的佛羅里達州參議員史葛、田納西州參議員布萊克本等人篤定連任，西維珍尼亞州共和黨籍參議員候選人、現任州長賈斯蒂斯亦篤定當選。

眾議院方面，同屬民主黨的德州眾議員克羅克特（Jasmine Crockettz）、佛羅里達州眾議員弗羅斯特（Maxwell Frost）篤定連任。

選前分析認為，今屆大選可能會讓參眾兩院勢力版圖反轉，共和黨很大機會從民主黨手中奪回參議院控制權，但可能失去對眾議院的掌控。無論是共和黨籍前總統特朗普或民主黨籍副總統賀錦麗當選總統，可能仍出現參眾兩院由不同政黨控制的國會分裂格局。