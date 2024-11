美國有網民發現如果在Google網上搜尋器輸入「我可以去哪裏投票給賀錦麗/特朗普?」會出現不同的結果,Google表示正在解決這技術問題。

有網民發現如果搜尋器輸入「我可以去哪裏投票給賀錦麗?」(Where can I vote for Harris?),就會顯示票站地圖,但如果輸入「我可以去哪裏投票給特朗普?」?」(Where can I vote for Trump?),就只會顯示特朗普的新聞而沒有地圖。

美國富商馬斯克轉載有關社交網貼文,很快便吸引逾450萬人次瀏覽。Google在社交網解釋稱,因為賀錦麗的名字哈里斯(Harris)同時亦是德州一個縣的名字,所以會有一些特定的結果,而特朗普副手萬斯(Vance)亦同時是美國一個縣的名字。Google稱,很少人會用這方式搜尋票站位置。