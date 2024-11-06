中年夫妻辭職疫中創業　與食客分享兒時味道

新加坡一對中年夫妻疫情期間，毅然放棄鋼琴教師和資訊科技工作，開始創業，開設食店出售擂茶、客家炸肉、釀豆腐等美食。周一（4日）舉行的2024年新加坡小販座談會與小販獎頒獎禮上，該對夫婦獲頒發今年創業精神小販獎。評委稱讚兩人在疫情中創業，與更多人分享兒時記憶味道，同時保存味蕾受外婆和祖母呵護的幸福感。

新加坡媒體周二（5日）報道，熱愛烹飪的陳淑芬因丈夫喜愛擂茶，經常在家烹煮，其後在親朋好友鼓勵下，嘗試在網上出售擂茶，2021年更正式在紅山景巴剎與熟食中心開食檔。兩夫妻奮鬥多年，已開3間食店，每天都會親自準備食材和配料，真空包裝後運往各間分店，以確保食物味道一致。

丈夫邱豪霆憶述，以往供應商曾向食店運送不合標準的蔬菜，他們只好扔掉16公斤菜，緊急到超市採購。陳淑芬亦表示，擂茶製作工序繁瑣，希望能保證製作的水準和口味，讓食客可以吃到家的味道，同時保留這個傳統飲食文化。夫妻兩人的努力和對傳統味道的堅持，最終獲得主辦方評委的肯定，收穫相關獎項。