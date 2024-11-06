特朗普再度入主白宮　料明年1月正式宣誓

美國總統選舉結果出爐，共和黨總統候選人、前總統特朗普周三（6日）勝選。他將於明年1月正式宣誓。外界預期他將帶着經驗和人脈，集中行政權力執行自己於第一任期內，未能成功推行的大刀闊斧改革。總統歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）警告，特朗普的第二任期可能會帶來美國民主的終結，以及一種新型專制總統秩序的誕生。

各州點票結果陸續出爐，顯示特朗普和副手萬斯成功擊敗民主黨對手、副總統賀錦麗和她的副手沃爾茲，也令賀錦麗成為美國首位黑人女總統的心願夢碎。倘若權力交接順利，特朗普將於明年1月20日在國會山莊西翼舉行就職典禮。特朗普於2021年拒絕出席現任總統拜登的就職典禮後，拜登明年會否趁機報復拒絕出席典禮，也引發關注。

特朗普在今年4月曾吐露當選後的願景，他將履行多個競選承諾，例如驅逐超過1,100萬名非法移民出境，推動各州限制墮胎，自行決定扣留國會撥款，調查總統拜登的非法行為，並解僱拒絕執行起訴拜登命令的檢察官，同時考慮赦免2021年1月6日國會山莊衝擊事件的囚犯和被告等。外交政策上，特朗普將繼續以其商人理念行事，傾向以孤立主義對待現時盟友，同時貿易上遵從美國優先原則，對中國以至西方國家的進口商品徵收關稅。

其親密顧問康偉（Kellyanne Conway）指，特朗普施政將沿襲他第一任期方針，行動之迅速將令人驚訝。分析指，特朗普在第一任期內被迫與溫和的共和黨人妥協，施政處處受掣肘，他也承認自己2016年剛入主白宮時缺乏人脈，必須依靠別人。自2021年卸任總統以來，共和黨逐漸依賴特朗普打下的選民基礎推舉國會議員，導致黨團成員大多支持特朗普的政治議程，預計特朗普上任後，國會將以「橡皮圖章」式批准他的立法議程和提名。