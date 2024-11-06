2020年競逐連任失敗　特朗普捲入刑事案件

美國總統當選人特朗普2020年競逐連任失敗後，聲稱民主黨盜竊選舉並觸發國會山莊暴動。特朗普於2022年11月15日宣布參選2024年總統，及後卻分別捲入掩口費案、聯邦機密文件案、聯邦推翻選舉案、喬治亞州干預選舉案共4宗刑事案件，並已在掩口費案中被定罪，當時成為首位刑事指控入罪的美國前總統。

掩口費案可追溯至2016年，當時仍是共和黨總統候選人的特朗普涉向色情片女星斯蒂芬妮支付掩口費，讓斯蒂芬妮對兩人之間性關係保密，並把掩口費虛假申報成法律開支。特朗普於2023年3月30日被控34項偽造商業紀錄加重罪名，今年5月30日被判罪名全部成立，成為首位刑事指控入罪的美國前總統，他堅稱無辜。每項偽造商業紀錄重罪最高可判囚4年，若疊加判刑則可面臨136年監禁。案件原定今年7月11日宣判刑期，法官最終同意特朗普一方請求，押後至11月26日判刑，以免影響大選結果。

其餘3宗案件暫無判決。在聯邦機密文件案，特朗普涉嫌於2021年卸任總統後，違法把機密文件帶回名下位於佛羅里達州的海湖莊園，2022年被聯邦調查局（FBI）突擊搜查檢走多份證物。他於2023年6月8日被控妨礙司法公正、共謀和非法保留政府機密文件等37項罪名，翌月被加控3項罪名。但佛羅里達州南區聯邦地方法院今年7月裁定，司法部長加蘭委任特別檢察官史密斯調查機密文件案的程序違反憲法，宣布史密斯起訴特朗普無效。

至於在聯邦推翻選舉案，特朗普涉嫌於2020年總統選舉落敗後至卸任前後，與共同串謀者推翻選舉結果，他於2023年8月1日被控密謀欺騙美國、密謀阻礙官方程序、阻礙及企圖阻礙官方認證拜登當選，以及剝奪選民公平選舉權利，共4項罪名。在喬治亞州干預選舉案，特朗普涉嫌於選舉落敗後向喬州州務卿拉芬斯佩爾格施壓，要求對方找到過萬張支持自己的選票，從而推翻該州的總統選舉結果。特朗普於2023年8月14日被控教唆公職人員違反誓言等14項罪名。警方其後公開特朗普的疑犯大頭照，是美國首次有前總統的大頭照曝光。

除刑事案件外，特朗普也在民事案件中被定罪。女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）早前聲稱特朗普1990年代強姦她，特朗普2019年稱此事從未發生，又指卡羅爾「不是我喜歡的類型」，卡羅爾於是起訴特朗普誹謗。紐約南區地方法院於2023年5月裁定特朗普誹謗罪成，罰款500萬美元（約3,900萬港元），翌年決定特朗普須支付8,330萬美元（約6.49億港元）的天價損害賠償金。