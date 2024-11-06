批華黑客干預大選　專家籲美積極反制

美國大選前夕曾傳出中國政府支持的黑客，入侵美國總統候選人、競選團隊成員和政府官員的通訊設備，引發選舉安全憂慮。美媒周三（6日）報道，雖然美國高級安全官員否認事件對選舉結果產生實質影響，但國安專家警告中方可能通過此類行為獲取關鍵情報並開展影響力行動，呼籲美方採取更積極的反制措施。

美媒引述美國高官消息指，中國黑客的威脅範圍比外界所知更廣，與中國國家安全部有關，已滲透到美國電訊公司為聯邦執法機構專門建造的私人竊聽和監控系統，美國政府認為這些黑客可能仍潛伏在該系統中。使用3大美國電訊公司網絡的數百萬手機用戶，可能持續面臨中國政府監控的風險。美國網絡安全和基礎設施安全局局長伊斯特利周一（4日）表示，沒理由相信這些黑客活動會對美國總統選舉產生任何實質影響，強調對大選安全非常有信心，選舉基礎設施從未如此安全。

另外，非營利組織台灣資訊環境研究中心周二（5日）發表「台灣中共看美國選舉」報告指，2021年4月至今年7月期間，台灣訊息環境對美國選舉的傳播熱度是大陸的5.4倍，今年6至7月多宗事件更出現單日傳播熱度最高點，包括共和黨總統候選人特朗普遇襲、總統拜登退選等。分析另顯示在涉台議題上，台灣較關注的是「台海和平」，而大陸關注的是「一中原則」。報告認為，此結果反映大陸吞併台灣優於維護和平的真實意圖。